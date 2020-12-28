Adana Ticaret Borsası
28.12.2020 15:59
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,66 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,66 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,07
|2,13
|Mısır
|Kg
|1,60
|1,66
|Ayçiçeği
|Kg
|3,82
|3,90
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,10
|4,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,50
|12,60
Son Dakika Defalarca boynuzladı! Boğanın sahibine saldırısı kamerada Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Pınar Gültekin'in babasına "Davadan çekil" dediği iddia edilen CHP'li vekil: Kanıt çıkarsa istifa edeceğim Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi Kocaeli'de vatandaşlar 48 saat sürecek su kesintisine karşı önlem aldı Mardin'de yetiştirilen 7 kilo 625 gramlık turp şaşırttı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı