Adana Ticaret Borsası
05.01.2021 15:35
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,25 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,07
|2,13
|Mısır
|Kg
|1,62
|1,68
|Ayçiçeği
|Kg
|4,05
|4,25
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,10
|4,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,70
|12,80
Son Dakika Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Sokak hayvanları yüzünden birbirlerine böyle girdiler: Seni şamarlarım