Adana Ticaret Borsası - Son Dakika

Adana Ticaret Borsası

05.01.2021 15:35
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Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,25 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,072,13
MısırKg1,621,68
Ayçiçeği Kg4,054,25
Soya fasulyesiKg4,104,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg12,7012,80

Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adana Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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