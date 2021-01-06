Adana Ticaret Borsası - Son Dakika

Adana Ticaret Borsası

06.01.2021 14:07
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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,072,13
MısırKg1,661,72
Ayçiçeği Kg4,054,25
Soya fasulyesiKg4,104,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg12,9013,00

Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adana Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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