Adana Ticaret Borsası
06.01.2021 14:07
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,07
|2,13
|Mısır
|Kg
|1,66
|1,72
|Ayçiçeği
|Kg
|4,05
|4,25
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,10
|4,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|12,90
|13,00
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