Adana Ticaret Borsası
12.01.2021 13:03
Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,10 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal (Washington)
|Kg
|1,75
|5,28
|Mısır
|Kg
|1,72
|1,84
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|3,80
|4,20
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,92
|4,17
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,00
|13,10
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