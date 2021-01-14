Adana Ticaret Borsası
14.01.2021 13:21
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,30 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,10
|Mısır
|Kg
|1,72
|1,80
|Portakal (Washington)
|Kg
|1,95
|3,18
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,59
|3,77
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,20
|13,30
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