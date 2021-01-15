Adana Ticaret Borsası
15.01.2021 16:19
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,20 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,20
|Greyfurt (Starruby)
|Kg
|2,45
|4,50
|Portakal (Washington)
|Kg
|2,00
|5,00
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|0,85
|4,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,20
|13,30
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