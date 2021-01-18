Adana Ticaret Borsası
18.01.2021 13:03
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,80 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,07
|2,13
|Mısır
|Kg
|1,74
|1,80
|Ayçiçeği
|Kg
|4,10
|4,30
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,10
|4,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,20
|13,30
Son Dakika Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza ABD'li uzmanlardan çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Aşılamanın başlaması ve vakaların düşmesi nedeniyle okullar Şubat sonrası açılabilir Bağda çapa yaparken servet değerindeki gök taşını bulan çiftçi alıcıları bekliyor 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?