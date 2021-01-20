Adana Ticaret Borsası
20.01.2021 14:09
Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,03
|2,03
|Mısır
|Kg
|2,05
|2,05
|Buğday kepeği
|Kg
|1,64
|1,65
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,52
|4,52
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,40
|13,50
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