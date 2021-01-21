Adana Ticaret Borsası
21.01.2021 15:19
Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,10
|Mısır
|Kg
|2,77
|2,85
|Portakal (Cara Cara)
|Kg
|5,00
|5,00
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,70
|3,36
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,40
|13,50
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