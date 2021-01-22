Adana Ticaret Borsası
22.01.2021 15:53
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,45 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 4,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|3,50
|3,50
|Mısır
|Kg
|1,76
|1,82
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,90
|4,45
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|2,35
|2,37
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,60
|13,70
Son Dakika Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Öldürdükleri DEAŞ mensubunun cesedini dikkati çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz