Adana Ticaret Borsası
25.01.2021 13:45
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,81 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,81 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|3,10
|3,10
|Mısır
|Kg
|1,79
|1,81
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,90
|4,15
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|0,60
|5,40
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,60
|13,70
Son Dakika Fenerbahçe, İrfan Can için Başakşehir'le görüşmek adına mektup yolladı 10 gündür kayıp olan Afgan kadının cansız bedeni dağlık alanda bulundu Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor