Adana Ticaret Borsası
26.01.2021 15:43
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,16
|Mısır
|Kg
|1,78
|1,84
|Ayçiçeği
|Kg
|4,10
|4,30
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,25
|4,45
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,80
|13,90
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