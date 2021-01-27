Adana Ticaret Borsası

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Son Dakika! Siyasette "Militan" tartışması büyüyor! Erdoğan böyle seslendi: Herkes dava açsın

Grup toplantısına Akşener'in Perinçek'e taktığı isim damga vurdu: Cinping Perinçek, Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de esir almış

Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım