Adana Ticaret Borsası
28.01.2021 14:33
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,12 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,07
|2,12
|Buğday kepeği
|Kg
|1,54
|1,64
|Mandalina (Murcot)
|Kg
|2,50
|1,00
|Limon (Mayer)
|Kg
|1,00
|4,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,90
|14,00
Son Dakika Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına 9 eksikle gidiyor Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar arttı 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Kardeşlerin üzerine kurşun yağdıran husumetli, sokağı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 2 yaralı AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti