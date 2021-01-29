Adana Ticaret Borsası - Son Dakika

Adana Ticaret Borsası

29.01.2021 14:45
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Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,85 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MısırKg1,821,85
NişastaKg2,323,12
Mandalina (Satsuma)Kg2,403,25
Limon (Enterdonat)Kg1,681,68
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg13,9014,00

Çukurova, Ticaret, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adana Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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