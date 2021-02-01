Adana Ticaret Borsası - Son Dakika

Adana Ticaret Borsası

01.02.2021 16:23
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Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,85 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,102,16
MısırKg1,791,85
Ayçiçeği Kg4,104,30
Soya fasulyesiKg4,254,45
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg13,9014,00

Çukurova, Ticaret, Buğday, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adana Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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