Adana Ticaret Borsası
12.02.2021 18:31
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,88 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mandalina (Satsuma)
|Kg
|1,40
|4,70
|Mısır
|Kg
|1,71
|1,88
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|2,50
|3,30
|Greyfurt (Starruby)
|Kg
|2,30
|3,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|13,90
|14,00
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