Adana Ticaret Borsası
05.03.2021 15:31
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,30 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,12
|2,18
|Mısır
|Kg
|1,71
|1,75
|Ayçiçeği
|Kg
|4,10
|4,30
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,25
|4,45
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|14,30
|14,40
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