Adana Ticaret Borsası
23.03.2021 13:53
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,18 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,12
|2,18
|Mısır
|Kg
|1,76
|1,80
|Ayçiçeği
|Kg
|4,10
|4,30
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,25
|4,45
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|14,80
|14,90
Son Dakika Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi Eşini öldürdükten sonra "Oh be, namusumu temizledim" diye bağıran katil kocanın camlara yazdığı yazılar dikkat çekti Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu