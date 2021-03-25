Adana Ticaret Borsası
25.03.2021 14:25
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,80 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,12
|2,18
|Mısır
|Kg
|1,76
|1,80
|Ayçiçeği
|Kg
|4,10
|4,30
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,25
|4,45
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|14,80
|14,90
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