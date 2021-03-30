Adana Ticaret Borsası

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti

Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe