Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 2,12 2,18 Mısır Kg 1,79 1,83 Ayçiçeği Kg 4,10 4,30 Soya fasulyesi Kg 4,25 4,45 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 15,40 15,50

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