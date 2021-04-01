Adana Ticaret Borsası
01.04.2021 15:33
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,86 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,86 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,12
|2,18
|Mısır
|Kg
|1,80
|1,86
|Ayçiçeği
|Kg
|4,10
|4,30
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,25
|4,45
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|15,40
|15,50
Son Dakika Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı