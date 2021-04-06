Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,18 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,18 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 2,12 2,18 Mısır Kg 1,82 1,88 Ayçiçeği Kg 4,10 4,30 Soya fasulyesi Kg 4,25 4,45 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 15,60 15,70

Son Dakika

"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü

Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu

Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti

Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi

Oltaya takılan ceset, 3 gündür kayıp olan kişiye ait çıktı

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak

Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?