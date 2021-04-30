Adana Ticaret Borsası

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu

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