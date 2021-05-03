Adana Ticaret Borsası
03.05.2021 16:55
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,09
|2,15
|Mısır
|Kg
|1,96
|2,02
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,35
|4,55
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|16,50
|16,60
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