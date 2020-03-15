Adana Ticaret Borsasından Kovid-19 nedeniyle fahiş fiyat uygulamalarına önlem

Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gıda, temizlik ve korunma ürünlerinde fahiş fiyat uygulayanlara ceza verileceğini bildirdi.

Bilgiç, yazılı açıklamasında, dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 tehdidi sebebiyle bazı tüketim maddelerine olan ihtiyaç ve taleplerin arttığını, bunu fırsata çevirerek haksız kazanç elde etmek isteyen bazı art niyetli firma ve şahısların fahiş fiyat uyguladıklarının gözlendiğini belirtti.

Borsa olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yaparak kazanç sağlayan şahıs ve firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını kaydeden Bilgiç, "Herkes bilmeli ki oda ve borsalar olarak vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacak, fırsat vermeyeceğiz. Fırsatçılara karşı sessiz kalınmayacak, hak ettikleri cezalar verilecektir." ifadelerini kullandı.