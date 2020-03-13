Adana Ticaret Odası Başkanı Menevşe: " Fırsatçılara meydan vermeyeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Ticaret Odası Başkanı Menevşe: ' Fırsatçılara meydan vermeyeceğiz' - Son Dakika

Adana Ticaret Odası Başkanı Menevşe: " Fırsatçılara meydan vermeyeceğiz"

6 saat önce

Korona virüs tedbileri çerçevesinde fırsatçı temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemelerininde uygulanan fahiş fiyat uygulaması hakkında açıklama yapana Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe," Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve...

Adana Ticaret Odası Başkanı Menevşe:

Korona virüs tedbileri çerçevesinde fırsatçı temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemelerininde uygulanan fahiş fiyat uygulaması hakkında açıklama yapana Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe," Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz" dedi.


Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe korona virüs tedbirleri çerçevesinde bazı fırsatçı temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemlerinde fahiş fiyat uygulaması hakkında yazılı açıklama bulundu. Menevşe, "Her zorlukta millet ve devlet olarak seferber olduk ve tüm zorlukların üstesinden gelmesini bildik. Millet olarak özelliğimiz bu. Ancak bu birlikteliğimize zarara vermek için çaba sarf eden insanların varlığı da mevcut. Devletimizin atmış olduğu adımları izliyoruz ve destekliyoruz. Tüm bu seferberlikler yapılırken bazı suistimallere şahit oluyoruz. Bu suistimallerin başında; koruyucu maske, kolonya, anti bakteriyel ürünler, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde yaşanan astronomik fiyat artışları geliyor. İnsanların endişelerinden yada mağduriyetlerinden para kazanma çabası açıkçası ne ticareti etiğe, ne de vicdana sığmayan bir davranıştır. Adana Ticaret Odası olarak biz buna izin veremeyiz. Herkes bilmeli ki; vatandaşımızı mağdur edenlere karşı sessiz kalamayız. Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın, gereksiz paniğe kapılmadan, sadece resmi kanallar üzerinden yapılan açıklamalara itibar etmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Atila Menevşe, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:26 Kaynak: İHA
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