Son Dakika Haberleri: ADANA TIR EVE ÇARPTI, YATAKLARINDA UYUYAN 2 KARDEŞ YARALANDI
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ADANA TIR EVE ÇARPTI, YATAKLARINDA UYUYAN 2 KARDEŞ YARALANDI

1 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan canlı tavuk yüklü TIR, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan canlı tavuk yüklü TIR, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Duvarı yıkılan evde uyunan 3 ve 5 yaşlarındaki 2 kardeş yaralandı.
Kozan'ın Hacıbeyli mahallesi Taşlıhöyük mevkiinde sürücü Enes Ö. yönetimindeki 34 BUC 864 plakalı canlı tavuk yüklü TIR, saat 05.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkınca yol kenarındaki Remzi Özkur'a ait eve girdi. Evin duvarı yıkılırken odada uyuyan Özkur'un çocukları 3 yaşındaki Erkan ile 5 yaşındaki Mustafa Özkur enkazın altında kaldı. Yaralanan çocuklar götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
2 kardeşin hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken evde büyük maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hacıbeyli, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:31 Kaynak: DHA
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