ADANA TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu - Son Dakika

ADANA TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu

ADANA TIR\'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı \'Uzi\' buldu
Son Güncelleme: 12.01.2021 01:45

TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' bulduAdana'da narkotik polisinin uygulama noktasında durdurduğu TIR'ın yatak kısmında, narkotik dedektör köpeği 'Uzi'nin tepki vermesiyle 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu

Adana'da narkotik polisinin uygulama noktasında durdurduğu TIR'ın yatak kısmında, narkotik dedektör köpeği 'Uzi'nin tepki vermesiyle 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. (30) ve L.A. (38) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, şüpheli araçları inceledi. Çalışma kapsamında İncirlik Park Alanı'nda durdurulan bir TIR'da özel eğitimli narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile arama yaptı. Uzi'nin aracın şoför kısmının arkasındaki yatak bölümüne tepki vermesiyle yapılana aramalarda, 11 ayrı paket içerisinde toplam 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. ve L.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve L.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Narkotik, Esrar, Uzi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANA TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Stefan Kuntz'dan tepkilere yanıt: Sosyal medyada neyi eleştiriyorlar? 8-10 pozisyona girdik, bunu mu?
01:02 Eşine az rastlanır başarı! Yerli Haaland Bertuğ Yıldırım'dan Türkiye'ye hayat öpücüğü
00:40 Kuntz görevden alınacak mı? Mehmet Büyükekşi, çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası konuştu
00:32 2 yıl sonra bir ilk! Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''negatif''ten ''durağan''a çıkardı
00:22 Maçın bitiş düdüğüyle binlerce paylaşım geldi! Büyükekşi'ye herkes aynı çağrıyı yapıyor
23:58 Brezilya'da korkunç kaza! Çöp kamyonuna çarpan motosiklet de sürücünün bedeni de paramparça oldu
23:55 Son Dakika: A Milli Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistanla 1-1 berabere kaldı
23:40 Hatay'da depremden 215 gün sonra kahreden haber! Kazı sırasında enkazda ceset bulundu
23:29 Milli Takım'ın yıldızından inanılmaz hata! Rakip oyuncuya resmen ''Al da at'' dedi
23:16 Çanakkale'de 14 kedi ve 4 köpek zehirlenerek telef oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2023 03:31:52. #1.13#
SON DAKİKA: ADANA TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement