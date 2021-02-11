ADANA TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu - Son Dakika
Üye Girişi
ADANA TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu

ADANA TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu

11.02.2021 01:35

TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' bulduAdana'da narkotik polisinin uygulama noktasında durdurduğu TIR'ın yatak kısmında, narkotik dedektör köpeği 'Uzi'nin tepki vermesiyle 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu

Adana'da narkotik polisinin uygulama noktasında durdurduğu TIR'ın yatak kısmında, narkotik dedektör köpeği 'Uzi'nin tepki vermesiyle 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. (30) ve L.A. (38) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, şüpheli araçları inceledi. Çalışma kapsamında İncirlik Park Alanı'nda durdurulan bir TIR'da özel eğitimli narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile arama yaptı. Uzi'nin aracın şoför kısmının arkasındaki yatak bölümüne tepki vermesiyle yapılana aramalarda, 11 ayrı paket içerisinde toplam 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. ve L.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve L.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Narkotik, Esrar, Uzi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANA TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Benzin Fiyatları Yükseldi
00:41 Bu gece yarısı itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam geldi
00:33 Azerbaycan'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı yok
00:30 Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
00:18 Fransa'daki olaylar Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı
00:13 Fransa'daki olaylar Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı
00:06 ABD'deki Lunaparkta Hız Treni Kullanıma Kapatıldı
00:02 Lunaparkta ölümle burun buruna eğlence! ABD'de onlarca kişinin bindiği hız trenindeki derin çatlak yürekleri ağza getirdi
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz
23:14 Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 03:04:05. #1.12#
SON DAKİKA: ADANA TIR'ın içine gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrarı 'Uzi' buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement