Son Dakika Haberleri: Adana Tiyatro Bileti Alabilmek İçin 26 Saat Sıra Bekledi

Adana Tiyatro Bileti Alabilmek İçin 26 Saat Sıra Bekledi

36 dakika önce

Tiyatro bileti alabilmek için 26 saat sıra beklediAdana'da yaklaşık 300 sanatsever, bu yıl 21'ncisi düzenlenen Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali oyunlarından tükenmeden biletlerini alabilmek için dün sabah kuyruğa girmeye başladı.

Tiyatro bileti alabilmek için 26 saat sıra bekledi

Adana'da yaklaşık 300 sanatsever, bu yıl 21'ncisi düzenlenen Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali oyunlarından tükenmeden biletlerini alabilmek için dün sabah kuyruğa girmeye başladı. Sıraya ilk giren Saadet Ballı, 26 saatlik bekleyişin ardından toplamda 21 bilet satın aldı.

Biletleri geçen yıl 2 saatte tükenen ve bu yıl 21'inci kez düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında sergilenecek olan 8'i yabancı, 14'ü yerli, 31 oyunun biletleri bugün sabah 10.00'da satışa çıktı. 15 TL'ye satılan biletleri tükenmeden satın almak isteyen yaklaşık 300 tiyatrosever, dün sabah saatlerinen itibaren Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Tiyatro severler, geceyi bilet kuyruğunda geçirirken, bazılarının kamp çadırında uyuması dikkat çekti.

9 YILDIR İLK BİLETİ SATIN ALIYOR

Tiyatroseverlerden Saadet Ballı, son 9 senedir olduğu gibi bu yıl da ilk bileti satın alan isim oldu. Toplamda 26 saat sıra beklediğini kaydeden Ballı, '21 tane oyun bileti satın aldım. Her yıl geliyorum, her yıl ilk bileti ben satın alıyorum. Elbette ki beklediğime değiyorö dedi. Pelin Erkoçu ise yılda bir kez gerçekleşen bu festivalde yerli ve yabancı tiyatro gruplarını izleme fırsatı bulduklarına değinerek, 'Böyle bir fırsat olduğu için çok şanslıyız. Dün saat 10.00'dan bu yana sıra bekleyen insanlar var. Oyunlar çok iyi ama bu sıra beklemenin keşke başka bir yolu olsa veya tüm biletler internetten satılsa çok daha iyi olabilirö diye konuştu. Geceyi çadırda geçiren Sungur Alp Can da son 2 yıldır festival oyunlarını takip ettiklerini dile getirdi. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 21. kez perde açacak festival biletlerinin önümüzdeki saatlerde tükenmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:53 Kaynak: DHA

Devlet Tiyatroları, Sabah, Adana, Güncel
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