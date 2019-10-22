Adana toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da portakal bahçesinde toprağa gömülü halde 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir portokal bahçesinde uyuşturucu gizlendiği ihbarını aldı. Belirlenen bahçeye giden ekipler, poşetler içinde toprağa gömülü vaziyette 27 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.