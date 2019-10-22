Adana toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildiAdana'da portakal bahçesinde toprağa gömülü halde 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:43 Kaynak: DHA
Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da portakal bahçesinde toprağa gömülü halde 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir portokal bahçesinde uyuşturucu gizlendiği ihbarını aldı. Belirlenen bahçeye giden ekipler, poşetler içinde toprağa gömülü vaziyette 27 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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