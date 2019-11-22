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Adana tornavidalı gaspçılar yakalandı

6 saat önce

Tornavidalı gaspçılar yakalandıAdana'da, 3 kişiye tornavida gösterip, cep telefonlarını gasbettikten sonra motosikletle kaçan Medet K. (23) ve Serhat U. (18), güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı.

Tornavidalı gaspçılar yakalandı

Adana'da, 3 kişiye tornavida gösterip, cep telefonlarını gasbettikten sonra motosikletle kaçan Medet K. (23) ve Serhat U. (18), güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı.

Medet K. ile Serhat U., birer gün arayla Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde, tornavida göstererek, Mehmet Salih P. (19), Melili A. (22) ve H.Ö.'nin (16) cep telefonlarını gasbetti. İkili, gasp olaylarının ardından motosikletle olay yerlerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgede araştırma başlatan Gasp Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, kimlik tespiti yaptı. Emniyette sabıkalarının olduğu belirlenen Medet K. ve Serhat U., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi. Sorgularında suçlarını kabul eden Medet K. ve Serhat U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana tornavidalı gaspçılar yakalandı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:03 Kaynak: DHA
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