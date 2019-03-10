Adana Torunun Arabasını Yakmak İsteyen Genç Kızın Üzerine Soğan Saksısı Attı
50 dakika önce
Torunun arabasını yakmak isteyen genç kızın üzerine soğan saksısı attıADANA'da Sevim Zengin (70) torunun otomobilini yakmak isteyen A.B.'nin (28) üzerine soğan saksısı attı.
Torunun arabasını yakmak isteyen genç kızın üzerine soğan saksısı attı
ADANA'da Sevim Zengin (70) torunun otomobilini yakmak isteyen A.B.'nin (28) üzerine soğan saksısı attı.
Olay, Seyhan
ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevim Zengin'in birlikte yaşadığı torunu Harun Zengin(30) eski kız arkadaşı A.B.'den bir süre önce ayrıldı. Genç
kızın barışma teklifini kabul etmeyen Zengin, sabah işe gitti. İddiaya göre A.B., Zengin'in evden ayrılmasının ardından sokakta bulunan otomobilini isporto dökerek yakmak istedi. Sesler üzerine balkona çıkan Sevim Zengin ise, A.B.'yi görünce soğan ekili olan saksıyı genç kızın üzerine attı. A.B. ise olay yerinden kaçtı.
SÜPÜRGE İLE NÖBET TUTTU
Daha sonra aşağı inen Sevim Zengin, genç kızın tekrar gelebileceğinin düşünerek eline aldığı süpürge sapıyla kapının önünde beklemeye başladı. İhbar üzerine sokağa gelen polisler ise, A.B.'yi kısa sürede yakaladı. Genz kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Nöbet tutmaya devam eden Zengin ise, "Benim torunumla gezmeseydin. Namuslu bir insan bekar bir adamla gezmez. Arabayı yakmak istedi, bende soğan saksınını başına attım" dedi. Eve gelen Harun Zengin ise, anneannesini sakinleştirdi. Harun Zengin, eski kız arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:46 Kaynak: DHA
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Torununun Arabasını Yakmak İsteyen Genç Kızın Üzerine Saksı Attı
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