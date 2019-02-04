Adana - Trafik Magandası Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Trafik magandası dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralıHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)(Tür: Yurt)
Trafik magandası dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,(DHA
)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:24 Kaynak: DHA
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