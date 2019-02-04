Son Dakika Haberleri: Adana - Trafik Magandası Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Adana - Trafik Magandası Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Trafik magandası dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralıHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)(Tür: Yurt)

Trafik magandası dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,(DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:24 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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