Adana trafik polisi kazanın ardından yolu süpürdü - Son Dakika

Trafik polisi kazanın ardından yolu süpürdü

ADANA'da, trafik polisi kazaya karışan 2 aracın çevreye saçılan parçalarını süpürerek yolu temizledi.

Kaza, dün akşam üzeri Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Ara yolda ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Çarpmanın ardından bölgeye gelen trafik polisleri, kaza raporunu tuttuktan sonra otomobillerin yola savrulan parçalarını süpürdü. Parçalardan başka araç ve yayaların zarar görmemesi için dakikalarca yolu süpüren polisin o anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görevli polisin bu anları, sosyal medyada ilgi gördü.