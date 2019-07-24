ADANA TRAFİKTE SÜRÜCÜLERİ PUANLADILAR, BİSİKLET KAZANDILAR

ADANA'da Ramazan Bayramı tatili boyunca araç yolculuklarında sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını puanlayan çocuklardan Göktürk Gedik ve Zeynep Elipe'ye Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından bisiklet hediye edildi.

ADANA'da Ramazan Bayramı tatili boyunca araç yolculuklarında sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını puanlayan çocuklardan Göktürk Gedik ve Zeynep Elipe'ye Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından bisiklet hediye edildi.

Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda farkındalık yaratılması, çocuklarda ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Bu Yolda Hep Birlikteyiz projesinin devamı olan Dikkat Sizden, Notlar Bizden projesi, Ramazan Bayramı'nda başladı.

Ramazan Bayramı tatili süresince trafik kontrolleri esnasında çocuklara Sürücü Seyahat Karnesi verildi. Çocuklar da bayram ziyaretleri boyunca yaptıkları araç yolculuğunda sürücü anne, baba, akraba veya yakınlarının kurallara uyup uymadığına yönelik karnede puanlama yaptı. Doldurdukları karneleri sosyal medyada #trafikkarnem etiketiyle paylaşan çocuklardan, paylaşımı en çok beğenilen 100 çocuk bisiklet kazandı. Adana'da bisiklet almaya hak kazanan Göktürk Gedik ve Zeynep Elipe de aileleriyle birlikte Adana Valiliği'ne davet edildi. Gedik ve Elipe'ye bisikletleri Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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