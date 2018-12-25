Son Dakika Haberleri: Adana Triportörle Tehlikeli Yolculuk

Adana Triportörle Tehlikeli Yolculuk

1 saat önce

Adana'da triportörün kasasına yükledikleri tahta paletlerin üzerine oturarak yolculuk yapan genci görenler gözlerine inanamadı.

Adana'da triportörün kasasına yükledikleri tahta paletlerin üzerine oturarak yolculuk yapan genci görenler gözlerine inanamadı. Kentin işlek caddesinden geçerken cep telefonu ile görüntülenen genç, kendini uyaran bir vatandaşa da 'merhaba televole' diyerek el salladı.

Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda çekilen görüntülerde seyir halindeki bir triportörün kasasına koydukları yaklaşık 10 tane tahta paletin üstüne çıkan gençlerden biri düşme tehlikesine aldırış etmeden yoluna devam etti. Bu sırada triportörün yanından geçen otomobilden cep telefonuyla gençleri kayda alan bir vatandaş, şahısları 'Ne yapıyorsunuz sizö diye uyardı. Tahta paletlerin üstündeki genç ise vatandaşa 'Merhaba Televoleö diye karşılık verdi. İki genç daha sonra gülerek yollarına devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:49 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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