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Adana TSYD çocukların yanında

21 dakika önce

Geçtiğimiz yıl Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açtığı standın gelirini vatan savunmasında şehit düşen Mehmetçikler adına Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan TSYD Adana Şubesi, bu kez de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklara yardım elini uzattı.

Adana TSYD çocukların yanında, System.String[]

Geçtiğimiz yıl Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açtığı standın gelirini vatan savunmasında şehit düşen Mehmetçikler adına Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan TSYD Adana Şubesi, bu kez de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklara yardım elini uzattı.


Başlatılan kampanya süresince gerek TSYD üyeleri ile milletvekilleri gerekse vatandaşlardan gelen ıslak mendiller ile alt değiştirme bezleri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal'a teslim edildi. Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, "Hastane yönetimiyle yaptığımız görüşme üzerine çocukların en temel ihtiyaçlarının ıslak mendil ile alt değiştirme bezi olduğu bilgisi verildi. Biz de dernek olarak bir ay boyunca süren bir kampanya başlattık. Dernek binamıza teslim edilen malzemeleri çocuklarımız için kullanılmak üzere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yetkililerine teslim ettik. Böylesine anlamlı bir sosyal projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal ise "İnanın çocuklar için en temel ihtiyaç olan malzemeleri getirdiniz. Duyarlılığınız için sizleri kutluyorum" diye konuştu.


Malzemelerin teslimine Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Saymanı Tevfik Dinçkalmış, TSYD Adana Şube Müdürü Mehmet Önal, Ç.Ü Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdür Yardımcısı Ramazan Çakır, Balcalı Hastanesi Basın Müdürü Yavuz Yıldırmaz da katıldı. - ADANA

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Balcalı Hastanesi, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
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