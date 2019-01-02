Son Dakika Haberleri: Adana Tufanbeyli'de Kar Çileye Dönüştü

Adana Tufanbeyli'de Kar Çileye Dönüştü

9 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 1 metreye yaklaşan kar sonrası havanın gece eksi 20 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiliyor.

Adana Tufanbeyli'de Kar Çileye Dönüştü, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 1 metreye yaklaşan kar sonrası havanın gece eksi 20 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiliyor. Yılbaşı öncesi okulların 4 gün tatil edildiği ilçede araçlar çalışmazken, çatılarda sarkıtlar oluştu, içme suları buz tuttu.

Tufanbeyli'de geçtiğimiz 4 gün boyunca yağan ve okulların 4 gün art arda tatil edilmesine neden olan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde yer yer kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Kar nedeniyle ilçe beyaz bir örtüye büründü.

Ancak kar sonrası soğuk havanın ilçeyi etkisi altına almasıyla geceleri hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. Bu nedenle çatılarda sarkıtlar oluştu. Vatandaşlar çatı altlarından geçmemeye özen gösteriyor. Ayrıca aşırı soğuk nedeniyle vatandaşların içme suları buz tuttu.

Bu arada sabah işe gitmek için aracına binen vatandaşlar da aşırı soğuklar nedeniyle araçlarını çalıştıramadı. Araçlar park halinde ev önlerinde kaldı. Fatih Özakçaoğlu, havanın çok soğuk olduğunu, bu nedenle olumsuzluklar yaşandığını, araçların çalışmadığını belirterek, "Kimi vatandaşlar el frenini çekmiş o da donduğu için arabasını çalıştıramıyor. Kiminin soğuktan içme suyu donmuş. Her yer çok soğuk. Çatılarda sarkıtlar oluşmuş. Çatı altlarından gitmeye korkuyoruz" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Adana, Tufanbeyli, Kar, Güncel
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