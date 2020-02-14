Adana Tufanbeyli'de kar insan boyunu geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Tufanbeyli'de kar insan boyunu geçti - Son Dakika

Adana Tufanbeyli'de kar insan boyunu geçti

6 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki gün etkili olan kar insan boyunu geçerken, vatandaşlar kar altında kalan otomobillerini güçlükle çıkardı.

Adana Tufanbeyli'de kar insan boyunu geçti, System.String[]

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki gün etkili olan kar insan boyunu geçerken, vatandaşlar kar altında kalan otomobillerini güçlükle çıkardı.


Tufanbeyli ilçesinde çarşamba günü başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 50 santime kadar çıkarken mahallelerde 2 metreyi geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa bile çıkamayan vatandaşlar kar yağışı durduktan sonra evlerinin önünü temizlemeye başladı.


Demiroluk Mahallesinde bir insan boyunu geçen kar nedeniyle bazı vatandaşların otomobilleri de kar altında kaldı. Vatandaşlar otomobillerini güçlükle kar altından çıkartabildi. - ADANA

Tufanbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı
Sevgililer Günü'ne özel kardan sevgili yaptılar Orman Genel Müdürlüğü personel alımında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi
13:09 Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bursin'e gönderme: Bir bu kalmıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 15:34:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Tufanbeyli'de kar insan boyunu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]