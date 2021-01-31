Adana Tufanbeyli'de kar nedeniyle 29 mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, yaptığı açıklamada, kar kalınlığının bazı yerlerde 1 metreye kadar ulaştığı ilçede, kapanan yolları açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İlçede dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil