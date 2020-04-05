ADANA Tufanbeyli'de karantina önlemleri sürüyor - Son Dakika

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ADANA Tufanbeyli'de karantina önlemleri sürüyor
6 saat önce
Tufanbeyli'de karantina önlemleri sürüyorADANA'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesinin giriş ve çıkışlarında önlemler devam ediyor.
Tufanbeyli'de karantina önlemleri sürüyor
ADANA'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesinin giriş ve çıkışlarında önlemler devam ediyor.
Adana İl Pandemi Kurulu tarafından dün alınan kararla koronavirüs salgını nedeniyle Tufanbeyli ilçesi 15 gün süreyle karantinaya alınarak ilçeye tüm giriş çıkışlar durduruldu. İlçenin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktasında gelen araçlar tek tek durduruluyor. İkametgahı Tufanbeyli'de olan sürücülerin geçişine izin verilirken, diğerleri geri gönderiliyor. İlçeden çıkışlara ise izin verilmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:29 Kaynak: DHA
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