Adana Tufanbeyli'de karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Tufanbeyli'de karla mücadele - Son Dakika

Adana Tufanbeyli'de karla mücadele

6 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar belediye ekiplerince ulaşıma açılıyor.

Adana Tufanbeyli'de karla mücadele, System.String[]

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar belediye ekiplerince ulaşıma açılıyor.


İlçede kar ve buzlanma nedeniyle okullar 1 gün tatil edilirken Tufanbeyli Belediyesi karla mücadelede yoğun mesai yapıyor. Dün geceden bu yana etkili olan ve kartpostallık görüntüler oluşan Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü karla mücadele çalışmalarını bizzat takip ederek ekiplerle birlikte sahada çalışmaları takip ediyor.


Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, tüm iş makinelerinin vatandaşın yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için belediye ekiplerinin mahallelerde karla kapanan yolları açmak için çalıştıklarını belirterek, "Halkımızın kar nedeniyle olumsuzluk yaşamaması için tüm ekiplerimiz ile birlikte sahadayız. İlçemizde çocuklarımızın kar tatilinin keyfini çıkarmasını temenni ediyoruz. Fotoğraf sanatçıları için Toros Dağları yamacında bulunan ilçemizde şuan müthiş bir görsel şölen var. Bizlerde belediye olarak dün akşamdan bu yana devam eden kar yağışı ile birlikte belediyemiz karla mücadele ekipleri aralıksız olarak yol açma çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın kardan olumsuz etkilenmemesi karla kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarımız sürecektir. Devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın yola çıkmamaları, yola çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın yetkili kurumlara belediye, 112 Ambulansa bilgi vererek iş makineleri ve ambulans eşliğinde hareket etmeleri rica ediyoruz" dedi. - ADANA

Tufanbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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