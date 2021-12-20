Tufanbeyli'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri devrildi ve bazı kırsal mahallelerin ilçe merkeziyle kara yolu bağlantısı kesildi.

İlçede dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kırsalda bulunan Ayvat, Bolatpınar, Elemanlı, Demiroluk, Pekmezli, Ortaköy, Kirazlıyurt, Çukurkışla, Akçal ve Fatmakuyu mahallelerinden ilçe merkezine ulaşım sağlanamıyor.

Bazı bölgelerde devrilen elektrik direkleri nedeniyle ilçede kesintiler meydana geldi.

İlçe ve kırsal mahallelerinde elektriğin tekrar verilmesi ve kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerin sahada çalıştığını belirtti.

Vatandaşların kar lastiği bulunmayan araçlarıyla trafiğe çıkmamasını isteyen Ergü, "Mağduriyet yaşanmaması için lütfen yaz lastikli, kabak tekerlekli araçlarınızla yola çıkmayınız. Acil çıkılması gereken durumlarda lütfen yetkili arkadaşlarla irtibata geçiniz. Yolda kalan araçlar hem sürücülerin mağdur olmasına hem de belediye araçlarının kurtarma süresince meşgul olmasına sebep olmakta, dolayısıyla asli görevimizde zaman kaybı doğurmaktadır." ifadelerini kullandı.