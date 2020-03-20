Adana TÜRES'ten sağlık çalışanlarına yemek ikramı - Son Dakika

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Adana TÜRES'ten sağlık çalışanlarına yemek ikramı
6 saat önce
TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi, koronavirüse karşı 24 saat aralıksız mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için Adana Şehir Hastanesi personeline kebap, çorba, tatlı ve pasta ikramında bulundu.
TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi, koronavirüse karşı 24 saat aralıksız mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için Adana Şehir Hastanesi personeline kebap, çorba, tatlı ve pasta ikramında bulundu.
TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş ve yönetim kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakalarına karşı aralıksız mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için saat 21.00'de Adana Şehir Hastanesi'nde toplandı. Dernek Başkanı Serttaş ve yönetim kurulu üyeleri, yanlarında getirdikleri kebap, çorba, tatlı ve pastaları, hastane personeline teslim etti. Dernek üyesi esnaflar, sağlık çalışanlarına moral vermek için hastane önünde uzun süre alkış tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:37 Kaynak: DHA
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