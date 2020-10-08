Adana, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları nedeniyle Adana'nın başta tarihi yerleri olmak üzere birçok noktası Azerbaycan'a destek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı.

Ermenistan ile topraklarını geri almak için savaşan Azerbaycan'a destek amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Büyük Saat Kulesi, Taşköprü, Adana Büyükşehir Belediyesi taş binası ve kentin birçok noktası Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. - ADANA