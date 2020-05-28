ADANA Türkiye'nin en büyük ikinci camisi, cuma namazına hazır - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi, cuma namazına hazır

TÜRKİYE'nin en büyük ikinci camisi olma özelliği taşıyan, 28 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği ve mimarisinde çok miktarda sembolik anlatımların bulunduğu Adana'daki Sabancı Merkez Camisi, 20 Mart'ta alınan yasağın ardından ilk kez kılınacak cuma namazı için dezenfekte edilip, ilaçlandı.

Seyhan Nehri'nin kıyısında, 6 bin 600 metrekaresi kapalı olmak üzere 52 bin 600 metrekare alana kurulu olan Sabancı Merkez Camisi, yeni tip koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 20 Mart'ta ibadete kapandı. Salgında vaka ve ölüm rakamlarının azalmasıyla birlikte girilen yeni normalleşme süreciyle birlikte, camilerde ibadetlerin 29 Mayıs Cuma günü yoğun tedbirlerle birlikte yeniden başlaması kararlaştırıldı. Caminin avlusunda ve bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilecek namaz öncesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıkama, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli baş kontrolör Duran Mehmet Emen, "Ekiplerimiz camilerimizin yanında tüm ibadethaneleri temizledi, dezenfekte etti. Yarın ibadete gelecek cemaat için her şey hazır" dedi.

ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜK 4'ÜNCÜ CAMİSİ

İstanbul Çamlıca Camisi açılmadan önce Türkiye'nin en büyük camisi olma özelliği taşıyan, pandemi öncesinde ise ramazanda, özel günlerde ve cuma namazlarında dolup taşan Sabancı Merkez Camisi, Ortadoğu'nun 4'üncü büyük camisi konumunda. 12 yan kubbesi, 32 metrelik kubbe çapı ve 54 metre kubbe yüksekliği ile literatürde ilk olma özelliğine sahip. Cami dünyanın en büyük orijinal İznik çini panolarıyla döşeli. Mihrap cephesi ile giriş kapılarının ve pencerelerin üzeri altın kaplama yazılarla kaplı. Cami, hızı saatte 120 kilometre ulaşabilecek tayfuna dayanıklı olarak inşa edildi. Tarihi Taşköprü yakınında ve Seyhan Nehri kenarında bulunan cami, Adanalı hayırseverler, Türkiye Diyanet Vakfı ve devlet bütçesinden sağlanan katkılarla inşa edilirken, Sabancı Ailesi de o dönemde süren çalışmalar için büyük bağışlar yaptı ve 1998 yılında hizmete açıldı.

MİMARİSİNDEKİ SEMBOLİK İŞARETLER

Caminin mimarisinde birçok sembolik anlatım da bulunuyor. Örneğin, 6 minaresinin 4'ü, 99'ar metre uzunluğunda inşa edilmiş. Bu uzunluk Allah'ın 99 ismine, Esma-i Hüsna'ya işaret ediyor. Minarelerde 16 şerefe, daha önce kurulan 16 Türk devletini temsil ediyor. Camideki 5 normal kubbe, İslam'ın 5 şartını gösteriyor. Camiye 5, şadırvanlı avluya 3 abidevi kapıyla giriliyor. Bunların toplamı 8 cennet kapısını simgeliyor. İki mekandaki toplam 33 kubbe tespih, tahmid, tekbirin ayrı ayrı 33'er defa tekrarını belirtiyor. Ana kubbe yüksekliği 54 metre olup 54 farz'ı, ana kubbe çapı 32 metre olup 32 farzı işaret ediyor. Ana kubbe pencereleri Hazreti Muhammed'in geldiği yaşa, bir günde kılınan 40 rekat namazı simgeliyor. Camideki 6 minare, imanın 6 erkanını işaret ediyor. Ana kubbe etrafındaki 4 yarım kubbe Edille'i şeriyye, 4 büyük halifeye, 4 büyük kitaba, 4 mezhebe, 4 büyük meleğe, bir alt kattaki 12 yarım kubbe İslam'ın tasvip ettiği 12 tasavvuf yolunu ifade ediyor. Bir alt katta bulunan aynalı pencereler, her cephede ayrı ayrı 28 tanedir. Hem bu pencereler hem de şadırvanlı avludaki 28 kubbe, Kuran Kerim'de adı geçen 28 peygamberi gösteriyor. Ayrıca caminin kıble yönündeki sebil çeşmesinden mübarek günlerde bal, gül, nar ve su şerbeti akıyor.