Son Dakika Haberleri: Adana, UNESCO gastronomi şehri oluyor
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Adana, UNESCO gastronomi şehri oluyor

51 dakika önce

Adana, dünya genelinde 26, Türkiye'den de 2 kentin kabul edildiği UNESCO gastronomi listesine girmek için 30 Haziran 2019'da başvuru gerçekleştirecek.

Adana, UNESCO gastronomi şehri oluyor, System.String[]
Adana, dünya genelinde 26, Türkiye'den de 2 kentin kabul edildiği UNESCO gastronomi listesine girmek için 30 Haziran 2019'da başvuru gerçekleştirecek.

2019 yılı UNESCO Gastronomi Şehri başvuruları için Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nce yapılacak girişimin adaylık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

2004 yılında UNESCO Yürütme Kurulunun 170. toplantısında alınan karar doğrultusunda dünyanın farklı ülkelerinden 116 şehrin katılımıyla kurulan Yaratıcı Şehirler Ağı (Creative Cities Network), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmalarına katkı sağlamayı hedefleyen söz konusu ağa üye olan şehirler, tanıtım ve görünürlüklerini artırmayı hedefliyor.

UNESCO'nun kültürel çeşitliliğin desteklenmesi doğrultusundaki görüşlerini paylaştığı programa katılım, zanaat ve halk sanatları, tasarım, sinema, gastronomi, edebiyat, müzik ve görsel sanatlar alanında gerçekleştiriliyor.

Şu ana kadar dünyanın dört bir yanından sadece 26 kentin kabul edildiği UNESCO gastronomi listesine, Türkiye'den de Gaziantep ve Hatay bu listeye dahil edildi.

"Gastronomide dünya çapındayız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın gastronomi alanında dünya çapında bir kent olduğunu ve bu konudaki zenginliğini çok iyi bilinen bir şehrin, UNESCO tarafından tescillenmesi için çalışmalara başlandığını söyledi. 30 Haziran 2019'a kadar dosyanın hazırlanarak UNESCO'ya sunulacağını dile getiren Başkan Karalar, "Bu konu Adana'nın tamamını ilgilendirdiği için kurumlar arası işbirliğine çok önem veriyoruz. O açıdan Adana'da gastronomi alanında çalışan tüm kurumların projemize destek vermesini arzu ediyoruz. Zaten bu toplantıda, söz konusu iş birliğinin ve birlikteliğin ilk adımını görmekten büyük memnuniyet duyduk" dedi.

Karalar başkanlığında yapılan toplantıya Uluslararası Strateji ve Gastronomi Uzmanı Ömer Faruk Çelebi, Gastronomi Araştırmacısı Veyis Durdu, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altınsı, Adana Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Barış Topal ile Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nden ilgili bürokratlar katıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Türkiye, Adana, Güncel
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